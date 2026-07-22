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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Über 100 Autofahrer zu schnell unterwegs

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat gestern Radarkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt registrierten die Beamten bei der Überprüfung von knapp 600 Fahrzeugen 111 Geschwindigkeitsverstöße.

Zwischen 12:25 Uhr und 14:10 Uhr positionierten die Einsatzkräfte die erste Messstelle auf der Schirrnbergstraße in Leckingsen. Von 188 gemessenen Fahrzeugen waren 38 zu schnell. 32 Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen sind die Folge. Der Höchstwert lag hier bei 83 km/h statt der erlaubten 50 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Der betroffene Autofahrer war in einem Pkw mit MK-Kennzeichen unterwegs.

Die zweite Kontrolle fand von 15:15 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Brinkhofstraße in Letmathe statt. Hier passierten 410 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten stellten 67 Verwarnungsgeldverstöße und sechs Ordnungswidrigkeiten fest. Ein Pkw-Fahrer, ebenfalls aus dem MK, passierte die Tempo-30-Zone innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 57 km/h. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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