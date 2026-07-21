Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos geplündert

Containerbrand greift über

Iserlohn (ots)

In der Nacht auf Montag plünderten Unbekannte mindestens vier Autos. An der Reidemeisterstraße, der Erich-Nörrenbergstraße und der Bremsheide (2x) schlugen die Täter zu. Sie knackten die Autos und nahmen so unter anderem Portemonnaies und persönliche Gegenstände an sich. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertsachen im vermeintlich sicheren Auto zu verwahren. Immer wieder nutzen Diebe den Schutz der Dunkelheit und machen sich an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Bei verdächtigen Beobachtungen: 110!

Gestern Früh brannte ein Müllcontainer an der Reinickendorfer Straße. Gegen 5.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Flammen beschädigten einen danebenstehenden Container und einen Autoanhänger. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht unter 0237191990 Zeugen. (lubo)

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