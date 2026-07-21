Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub

Fahrzeuge demoliert

Menden (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 47-Jähriger an der Hönnetalstraße mit einer Schere angegangen. Der Mendener war gegen 15.30 Uhr auf Höhe einer Tankstelle unterwegs, als er auf den unbekannten Täter traf. Nach ersten Angaben habe der Täter zunächst nach Kleingeld gefragt. Als er das Portemonnaie zückte, habe der Unbekannte dann eine Schere vor sich gehalten. Er habe nach den Geldscheinen verlangt und mit der Schere in die Hand des Mendeners gestochen. Mit ein paar Geldscheinen sei der Unbekannte in Richtung Lendringsen davongerannt. Der Mendener wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo seine Hand versorgt wurde. Nun ermittelt die Polizei in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. Wer kennt den Mann? Es soll sich um eine 180cm große Person mit dunkelblond gelockten Haaren, blauer Jeans und grünem T-Shirt handeln. Er habe zudem einen silbernen Ohrring getragen. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)

Bisher unbekannte Täter zerstachen am Wochenende die Reifen von insgesamt vier Fahrzeugen, die am Hünenköpfchen geparkt standen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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