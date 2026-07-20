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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach maskierten Männern

Neuenrade (ots)

In der vergangenen Nacht beobachtete eine Zeugin gegen 2.39 Uhr zwei maskierte Männer vor einer Bankfiliale an der Bahnhofstraße. Bei Erblicken flüchteten sie mit einem Auto, das an einem Supermarkt im Bereich Mühlendorf geparkt war. Die Zeugin verlor die Männer wenig später aus den Augen. Wie sich herausstellte, hatten sie vorher offenbar an einem Bankautomaten im Innenraum hantiert und diesen beschädigt. Die Kripo ermittelt nun in der Angelegenheit und bittet Zeugen um Hinweise. Wer hat etwas gesehen? Die Männer werden als 20-30 Jahre alt und 170-175cm groß beschrieben. Sie sollen schwarze Kleidung und schwarze Masken getragen haben. Danach fuhren sie mit einem schwarzen Wagen in Richtung Küntrop davon. Hinweise nimmt die 02392/93990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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