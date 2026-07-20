Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Balve (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag auf einem Parkplatz Am Drostenplatz sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten weißen Renault Espace. Der Aufprall traf den Wagen am rechten Heckstoßfänger und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 in Verbindung zu setzen. (dill)

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