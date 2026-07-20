Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Freitagnachmittag ist in der Sollingstraße geparktes Auto beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der weiße Mercedes-Benz C 180 stand zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz vor dem Haus Nummer 4. In dieser Zeit prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den rechten Heckstoßfänger des Wagens. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02373/9099-0 zu melden. (dill)

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