PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Freitagnachmittag ist in der Sollingstraße geparktes Auto beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der weiße Mercedes-Benz C 180 stand zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz vor dem Haus Nummer 4. In dieser Zeit prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den rechten Heckstoßfänger des Wagens. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02373/9099-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 10:58

    POL-MK: Rücknahme der Fahndung nach Körperverletzung in Bus

    Hemer (ots) - Bezugsmeldung vom 15.07.2026 - 14:21 POL-MK: Kind im Bus geschlagen Der Gesuchte, ein 26-jähriger Hemeraner, hat sich bei der Polizei gestellt. Die Fahndung wurde daher eingestellt. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 09:45

    POL-MK: Zeugensuche nach Raub an Lenne

    Letmathe (ots) - Ein 17-Jähriger wurde Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr am Lennedamm ausgeraubt. Nach ersten Angaben habe er sich an der Uferpromenade aufgehalten, als eine mehrköpfige Personengruppe ihn aufgefordert habe, Bargeld auszuhändigen. Als er dies verneinte, hätte man ihn geschlagen und getreten und dabei seine Tasche geplündert. Nun würden Bargeld, Handy, Uhr und Kopfhörer fehlen. Danach seien die ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 09:42

    POL-MK: Zeugensuche nach E-Scooterdieb in Postfiliale

    Hemer (ots) - In der Poststraße hat ein Jugendlicher einen E-Scooter aus einer Lagerhalle entwendet. Am Samstag fiel einem Postmitarbeiter ein junger Mann auf, der mit einem E-Scooter und einem Paket unter dem Arm auf dem Gelände umherfuhr. Das Paket nahm der Zeuge an sich. Der Jugendliche hätte dieses angeblich abgeholt, jedoch war das Paket offensichtlich für jemand anderes bestimmt. Der Jugendliche hinterließ das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren