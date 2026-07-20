Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Fahndung nach Körperverletzung in Bus
Hemer (ots)
Bezugsmeldung vom 15.07.2026 - 14:21
POL-MK: Kind im Bus geschlagen
Der Gesuchte, ein 26-jähriger Hemeraner, hat sich bei der Polizei gestellt. Die Fahndung wurde daher eingestellt. (dill)
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