POL-MK: Rücknahme der Fahndung nach Körperverletzung in Bus

Hemer (ots) - In der Poststraße hat ein Jugendlicher einen E-Scooter aus einer Lagerhalle entwendet. Am Samstag fiel einem Postmitarbeiter ein junger Mann auf, der mit einem E-Scooter und einem Paket unter dem Arm auf dem Gelände umherfuhr. Das Paket nahm der Zeuge an sich. Der Jugendliche hätte dieses angeblich abgeholt, jedoch war das Paket offensichtlich für jemand anderes bestimmt. Der Jugendliche hinterließ das ...

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