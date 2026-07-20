Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub an Lenne

Letmathe (ots)

Ein 17-Jähriger wurde Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr am Lennedamm ausgeraubt. Nach ersten Angaben habe er sich an der Uferpromenade aufgehalten, als eine mehrköpfige Personengruppe ihn aufgefordert habe, Bargeld auszuhändigen. Als er dies verneinte, hätte man ihn geschlagen und getreten und dabei seine Tasche geplündert. Nun würden Bargeld, Handy, Uhr und Kopfhörer fehlen. Danach seien die Personen auf die Kirmes gelaufen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Nach ersten Zeugenangaben soll es sich um eine kleine Personengruppe gehandelt haben. Zwei Männer wurden als 170cm groß und bis etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer habe eine Jogginghose und einer ein grünes Hemd getragen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an 0237191990. (lubo)

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