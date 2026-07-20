PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub an Lenne

Letmathe (ots)

Ein 17-Jähriger wurde Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr am Lennedamm ausgeraubt. Nach ersten Angaben habe er sich an der Uferpromenade aufgehalten, als eine mehrköpfige Personengruppe ihn aufgefordert habe, Bargeld auszuhändigen. Als er dies verneinte, hätte man ihn geschlagen und getreten und dabei seine Tasche geplündert. Nun würden Bargeld, Handy, Uhr und Kopfhörer fehlen. Danach seien die Personen auf die Kirmes gelaufen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Nach ersten Zeugenangaben soll es sich um eine kleine Personengruppe gehandelt haben. Zwei Männer wurden als 170cm groß und bis etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer habe eine Jogginghose und einer ein grünes Hemd getragen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an 0237191990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 09:42

    POL-MK: Zeugensuche nach E-Scooterdieb in Postfiliale

    Hemer (ots) - In der Poststraße hat ein Jugendlicher einen E-Scooter aus einer Lagerhalle entwendet. Am Samstag fiel einem Postmitarbeiter ein junger Mann auf, der mit einem E-Scooter und einem Paket unter dem Arm auf dem Gelände umherfuhr. Das Paket nahm der Zeuge an sich. Der Jugendliche hätte dieses angeblich abgeholt, jedoch war das Paket offensichtlich für jemand anderes bestimmt. Der Jugendliche hinterließ das ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 09:40

    POL-MK: Bargeld durch Brotmesser / Bäckereieinbruch

    Menden (ots) - Unbekannte drangen von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale an der Fröndenberger Straße ein. Sie stiegen durch ein Fenster und hebelten eine Tür auf, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise an 0237390990. Ein 23-Jähriger wurde Freitagabend in der Unnaer Straße von einem Unbekannten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Unnaer war zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren