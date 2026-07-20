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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach E-Scooterdieb in Postfiliale

Hemer (ots)

In der Poststraße hat ein Jugendlicher einen E-Scooter aus einer Lagerhalle entwendet. Am Samstag fiel einem Postmitarbeiter ein junger Mann auf, der mit einem E-Scooter und einem Paket unter dem Arm auf dem Gelände umherfuhr. Das Paket nahm der Zeuge an sich. Der Jugendliche hätte dieses angeblich abgeholt, jedoch war das Paket offensichtlich für jemand anderes bestimmt. Der Jugendliche hinterließ das Paket und fuhr mit dem Roller zügig davon. Kurze Zeit später fiel auf, dass der E-Scooter eines Mitarbeiters fehlte. Der junge Mann hatte sich offenbar unbemerkt Zutritt zu einem Lagerraum verschafft und Paket und Roller an sich genommen. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die am Samstag gegen 14.30 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt haben. Der Jugendliche wird als 16-18 Jahre alt, ca. 1,70m groß und schwarz bekleidet beschrieben. Er trage kurze, dunkle Haare. Hinweise nimmt die 0237290990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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