PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld durch Brotmesser
Bäckereieinbruch

Menden (ots)

Unbekannte drangen von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale an der Fröndenberger Straße ein. Sie stiegen durch ein Fenster und hebelten eine Tür auf, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise an 0237390990.

Ein 23-Jähriger wurde Freitagabend in der Unnaer Straße von einem Unbekannten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Unnaer war zu Fuß unterwegs und wurde gegen 22.24 Uhr von einem Unbekannten angesprochen. Er soll gefragt haben, ob der 23-Jährige Geld wechseln könne. Als der Unnaer einen 50 Euro Schein herausholte, hätte der Unbekannte dann ein Brotmesser in der Hand gehabt und den Schein an sich genommen. Danach lief er in Richtung Papenhausstraße davon. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte jedoch niemanden antreffen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter machen können. Es handle sich demnach um einen 175-180cm großen jungen Mann im Alter von ca. 19 Jahren mit kurzen, dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Er habe zudem die Haare mit einem Pony getragen, der ihm zur Hälfte ins Gesicht hing. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 09:34

    POL-MK: Unbekannte schlagen Schützenfest-Besucher

    Balve (ots) - Mehrere unbekannte Personen haben Sonntag, gegen 2 Uhr, drei Schützenfest-Besucher (18-25) geschlagen. Die drei Männer waren auf dem Heimweg. Beim Verlassen der Veranstaltung soll einer von ihnen in der Enge versehentlich einen der späteren Täter angerempelt haben. Daraufhin hätten ihnen wenige Minuten später 5-8 Personen an der Unterführung zur Glärbach aufgelauert und auf sie eingeschlagen. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 06:30

    POL-MK: Temposünder im Visier: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei hat am vergangenen Wochenende umfangreiche Tempokontrollen durchgeführt. Zwischen 17. und 19. Juli 2026 kontrollierten die Beamten an vier Messstellen den fließenden Verkehr. Die Bilanz zeigt teils deutliche Tempoverstöße, die auch Fahrverbote nach sich zogen. Freitag registrierte die Polizei mittels Einseitensensor (ESO) auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren