Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld durch Brotmesser

Bäckereieinbruch

Menden (ots)

Unbekannte drangen von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale an der Fröndenberger Straße ein. Sie stiegen durch ein Fenster und hebelten eine Tür auf, zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise an 0237390990.

Ein 23-Jähriger wurde Freitagabend in der Unnaer Straße von einem Unbekannten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Unnaer war zu Fuß unterwegs und wurde gegen 22.24 Uhr von einem Unbekannten angesprochen. Er soll gefragt haben, ob der 23-Jährige Geld wechseln könne. Als der Unnaer einen 50 Euro Schein herausholte, hätte der Unbekannte dann ein Brotmesser in der Hand gehabt und den Schein an sich genommen. Danach lief er in Richtung Papenhausstraße davon. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte jedoch niemanden antreffen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter machen können. Es handle sich demnach um einen 175-180cm großen jungen Mann im Alter von ca. 19 Jahren mit kurzen, dunklen Haaren und dunkler Kleidung. Er habe zudem die Haare mit einem Pony getragen, der ihm zur Hälfte ins Gesicht hing. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell