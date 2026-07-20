Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aus grün mach schwarz: E-Scooter-Fahrer bemalt Versicherungskennzeichen

Versuchter Kleidungsdiebstahl im Kinderwagen

Lüdenscheid (ots)

Polizisten kontrollierten Sonntag, kurz nach Mitternacht, einen E-Scooter-Fahrer an der Straße "Zur Normandie". Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters aus dem Jahr 2025 stammte. Offenkundig war es mit schwarzer Farbe bestrichen worden, um den Eindruck zu erwecken, dass ein Versicherungsschutz vorliegt. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass das Fahrzeug gestohlen worden sein könnte. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher, zeigten den 17-jährigen Fahrer wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an und übergaben ihn an einen Erziehungsberechtigten.

Eine 29-Jährige soll Freitagabend versucht haben, gemeinsam mit einer weiteren unbekannten Täterin, Bekleidung im vierstelligen Wert zu stehlen. Die Tat ereignete sich in einem Bekleidungsgeschäft im Stern-Center. Die beiden Frauen entfernten Preisschilder von allerhand Kleidung und deponierten sie in einem Kinderwagen, in dem sich kein Kind befand. Ein Zeuge bekam das mit und beobachtete das Geschehen. Als die mutmaßlichen Täterinnen dies bemerkten, entledigten sie sich der Ware auf einem Regal und versuchten zu fliehen. Die Polizei kam hinzu und nahm die belarussische Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Die zweite Frau entkam. Sie war circa 20-25 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, von schmaler Statur, hatte mittellanges braunes Haar und trug eine Brille. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der zweiten Frau machen können. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Samstagnachmittag randalierte ein 25-jähriger Mann im Brighouse-Park. Dort trat und schlug er gegen zwei Abfallbehälter und riss eine Laterne aus der Verankerung. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber zeigte er sich verbal aggressiv. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Ein 73-jähriger Lüdenscheider wurde Freitagmorgen Opfer eines Taschendiebs. Beim Einsteigen in einen Bus an der Sauerfelder Straße, entwendete der Unbekannte im Gedränge die Geldbörse. Das Verhalten des Täters kam dem Opfer erst im Nachgang so verdächtig vor, dass er ihn bei Anzeigenerstattung als Täter vermutete. Der Gesuchte war männlich, etwa 180 cm groß und trug eine Basecap sowie eine OP-Maske. Wer hat zur Tatzeit die Tat gesehen oder kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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