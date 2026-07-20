Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unbekannte schlagen Schützenfest-Besucher
Balve (ots)
Mehrere unbekannte Personen haben Sonntag, gegen 2 Uhr, drei Schützenfest-Besucher (18-25) geschlagen. Die drei Männer waren auf dem Heimweg. Beim Verlassen der Veranstaltung soll einer von ihnen in der Enge versehentlich einen der späteren Täter angerempelt haben. Daraufhin hätten ihnen wenige Minuten später 5-8 Personen an der Unterführung zur Glärbach aufgelauert und auf sie eingeschlagen. Darunter habe sich auch "der Angerempelte" befunden. Die Täter waren 18-25 Jahre alt und trugen weiße Pullover und T-Shirts, in einem Fall mit einer schwarzen Weste darüber und hatten kurze, dunkle und/oder zurückgegeelte Haare, Umhängetaschen und in einem Fall ein schwarzes Bandana um den Kopf. Trotz Fahndung der Polizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zwei der Opfer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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