Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Temposünder im Visier: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende umfangreiche Tempokontrollen durchgeführt. Zwischen 17. und 19. Juli 2026 kontrollierten die Beamten an vier Messstellen den fließenden Verkehr. Die Bilanz zeigt teils deutliche Tempoverstöße, die auch Fahrverbote nach sich zogen.

Freitag registrierte die Polizei mittels Einseitensensor (ESO) auf der B7 in Menden-Barge von 11:45 Uhr bis 16:45 Uhr insgesamt 2345 Fahrzeuge. 52 Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon. Gegen 12 Verkehrsteilnehmer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Den unrühmlichen Spitzenwert erreichte ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis. Er wurde außerhalb geschlossener Ortschaft mit 107 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Samstag folgte eine Radarüberwachung auf der Bräuckenstraße in Lüdenscheid. Zwischen 07:45 Uhr und 11:50 Uhr passierten 1509 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten stellten 37 Verwarngelder und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen fest. Ein einheimischer Pkw-Fahrer fiel hier innerorts mit 83 km/h bei erlaubten 50 km/h auf.

Sonntag überwachten die Einsatzkräfte die Altenaer Straße in Lüdenscheid. In der zweistündigen Messung ab 08:06 Uhr wurden 188 Fahrzeuge überprüft. Hier mussten zehn Verwarngelder und eine Anzeige ausgestellt werden. Ein Kradfahrer aus dem MK fuhr mit 87 km/h durch die geschlossene Ortschaft (erlaubt sind 50 km/h). Ihn erwartet ein Fahrverbot.

Direkt im Anschluss kontrollierte die Polizei von 10:26 Uhr bis 14:07 Uhr das Tempo auf der Lennestraße. Von 836 gemessenen Fahrzeugen waren 51 im Verwarngeldbereich und sechs im Anzeigenbereich unterwegs. Drei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Pkw-Fahrer aus dem MK passierte die Messstelle innerorts mit 102 km/h statt der zulässigen 50 km/h. Die Konsequenz: 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus konsequent fortzusetzen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell