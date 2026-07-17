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POL-MK: Kleinkraftradfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

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Altena (ots)

Ein Kleinkraftrad-Fahrer ist am Donnerstag gegen 21.40 Uhr verbotenerweise den Finkenweg talwärts gefahren, entgegen der Einbahnstraße. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin stand entgegen der Fahrtrichtung links in der Busbucht der Wilhelmstraße, fuhr los und bog nach rechts auf den Finkenweg weg. Dort kollidierten die Fahrzeuge. Der junge Fahrer stürzte. Der Verletzte stieg wieder auf seinen Roller, driftete im Kreis und fuhr davon in Richtung Schubertstraße. Die durchdrehenden Räder seines Rollers hinterließen den typischen Donuts-Kreis auf der Fahrbahn.

Die Polizei konnte den flüchtenden Fahrer ermitteln. Sie trafen den verletzten 22-Jährigen zu Hause. Eine Notärztin versorgte ihn. Er kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht aufzufinden. Er steht im dringenden Tatverdacht, das Kleinkraftrad unter Drogeneinwirkung geführt und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt zu haben. Zudem ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise zu dem geführten Kraftrad/ Kleinkraftrad. Der Schaden am Pkw wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere die Insassen eines weiteren Fahrzeugs, die dem gestürzten Motorradfahrer halfen, dann aber ebenfalls weiterfuhren. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Altena, Telefon 9199-0. (cris)

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