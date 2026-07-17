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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneut Hundeköder mit Rasierklinge gefunden

POL-MK: Erneut Hundeköder mit Rasierklinge gefunden
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Meinerzhagen (ots)

Am Mittwoch hätte an der Dränkerkampstraße erneut ein Hund beinahe einen Köder mit einer Rasierklinge gefressen. Eine Frau ging am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als das Tier an einer Hecke etwas in das Maul nahm. Die Frau nahm ihm das Fleischstück ab. Darin steckte, kaum zu erkennen, eine Rasierklinge. Sie suchte die Umgebung nach weiteren Ködern ab, fand aber keine weiteren Fleischstücke, und erstattete einen Tag später Anzeige bei der Polizei. Vor vier Wochen gab es einen ähnlichen Fall an der Dränkerkampstraße, der tödlich ausging. Eine Frau brachte ihren Hund, weil es ihm sehr schlecht ging, zum Tierarzt. Eine Röntgenaufnahme zeigte die Ursache: Der Tierarzt holte eine größere Menge an Rasierklingen aus dem Magen. Das Tier starb dennoch. Die Polizei warnt: Hundehalter sollten aufpassen, was ihre Tiere ins Maul nehmen. Bei ähnlichen Funden sollte auf jeden Fall Anzeige erstattet werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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