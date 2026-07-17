Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Weißer VW T-Roc beschädigt

Balve (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf dem Parkplatz Am Drostenplatz sucht die Polizei nach Zeugen. In der kurzen Zeitspanne zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß geparkten weißen VW T-Roc.

Der Verursacher touchierte den Wagen im Bereich der Beifahrerseite und verließ die Unfallstelle im Anschluss, ohne sich darum zu kümmern. Am Volkswagen blieb ein Sachschaden von rund 3.000 Euro zurück.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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