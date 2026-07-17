Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht im Krankenhaus-Parkhaus

Menden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag im Parkhaus des St. Vincenz Krankenhauses ereignet hat. Ein ordnungsgemäß auf der Ebene C abgestellter grauer Hyundai i20 wurde im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 15:30 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Hyundai entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02373/9099-0 bei der Polizeiwache Menden zu melden. (dill)

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