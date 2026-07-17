POL-MK: Versuchter Einbruch in Baumarkt - Hoher Schaden

Hemer (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen 30 Getränkekisten mit Leergut aus einem Container eines Getränkemarktes an der Hauptstraße genommen und gleich wieder bei dem Markt abgegeben, um das Pfandgeld zu kassieren. Beim Ausladen wurde er von einer Kamera gefilmt. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. Dieb im Garten Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, hat ein Unbekannter am Fliederweg Lampen gestohlen. ...

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