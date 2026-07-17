Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in Baumarkt - Hoher Schaden
Neuenrade (ots)
Mindestens drei Unbekannte versuchten heute Morgen gegen 3 Uhr, sich gewaltsam Zutritt über eine Schiebetür zu einem Baumarkt am Hüttenweg zu verschaffen. Als sie dabei einen Alarm auslösten, flohen sie. Es entstand ein hoher Sachschaden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am frühen Morgen verdächtige Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)
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