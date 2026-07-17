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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Baumarkt - Hoher Schaden

Neuenrade (ots)

Mindestens drei Unbekannte versuchten heute Morgen gegen 3 Uhr, sich gewaltsam Zutritt über eine Schiebetür zu einem Baumarkt am Hüttenweg zu verschaffen. Als sie dabei einen Alarm auslösten, flohen sie. Es entstand ein hoher Sachschaden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am frühen Morgen verdächtige Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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