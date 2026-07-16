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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessungen an Lennestraße und Breslauer Straße

Plettenberg / Werdohl (ots)

39 Verkehrsteilnehmer dürften in den nächsten Tagen Post erhalten. Heute Früh wurde zwischen 7.50-9.30h an der Breslauer Straße in Werdohl das Tempo gemessen. Bei 98 Fahrzeugen waren 9 zu schnell. Ein Fahrzeug mit MK-Zulassung war mit 46 km/h bei Tempo 30 am schnellsten. Es handelt sich hier um einen Schulweg. Von 10-12.30h ging es dann in Plettenberg-Ohle weiter. An der Lennestraße waren 29 der 346 Fahrzeuge bei Tempo 30 zu schnell. Vor dem Kindergarten waren ein Pkw aus dem MK und ein Lkw aus Coesfeld mit 53 km/h am schnellsten. Es folgt ein Bußgeldbescheid. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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