Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunktkontrollen: Zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet

Menden (ots)

Die Polizei zog bei einem groß angelegten Kontrolltag am Mittwoch zahlreiche Verkehrssünder aus dem Verkehr. Am 15.07.2026 nahmen die Einsatzkräfte gezielt den Durchgangsverkehr im Stadtgebiet Menden ins Visier. Der Fokus des Einsatzes lag auf den Schwerpunkten Ablenkung, fehlerhaftes Abbiegen sowie dem gewerblichen Personen- und Güterverkehr.

An mehreren Kontrollstellen überprüften die Beamtinnen und Beamten eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Bilanz zeigt, dass Kontrollen dieser Art weiterhin dringend notwendig sind: Sechs Autofahrer wurden erwischt, weil sie während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon nutzten. Zwölf Fahrer verstießen gegen Regeln der Ladungssicherung. Drei Fahrzeugführer waren gleich komplett ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Auf sie warten nun entsprechende Strafverfahren.

Parallel zu den ganzheitlichen Kontrollen führte die Polizei im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt 112 der gemessenen Fahrzeuge passierten die Messstellen mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Die Beamten erhoben 86 Verwarngelder. In 26 Fällen waren die Überschreitungen so hoch, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Den unrühmlichen Rekord als "Tagesschnellster" sicherte sich ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis: Er wurde mit 90 km/h gemessen - erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei kündigt an, auch in Zukunft unangekündigte Schwerpunktkontrollen durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen der Region nachhaltig zu erhöhen. (dill)

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