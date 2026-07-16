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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer erfasst Fußgängerin und flüchtet: Zeugen gesucht

Iserlohn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Almeloer Straße erlitt eine Fußgängerin am Dienstagmorgen leichte Verletzungen. Die Verursacher flüchteten.

Gegen 07:50 Uhr stieg die Geschädigte an der Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 7 aus dem Bus der Linie 14. Als sie bereits auf dem Gehweg stand, passierte sie ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter. Das Fahrzeug streifte die Frau an der Schulter, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die beiden Scooter-Nutzer stoppten zwar kurz, setzten ihre Fahrt im Anschluss jedoch fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei den Flüchtenden habe es sich um zwei Jugendliche gehandelt. Ein Junge steuerte den E-Scooter, während ein Mädchen hinter ihm auf dem Trittbrett stand.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02371/9199-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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