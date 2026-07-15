POL-MK: Kind im Bus geschlagen

Lüdenscheid (ots) - Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin wurde heute Morgen zwischen ihrem Pkw und einem Zaun eingeklemmt und schwer verletzt. Gegen 7.30 Uhr fuhr die Frau ihren Pkw aus der Garage am Vogelberger Weg. Um das Garagentor zu schließen, stieg sie aus. Der führerlose Wagen rollte selbständig los. Die Frau versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde dabei jedoch gegen einen Zaun gedrückt. Der Rettungsdienst ...

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