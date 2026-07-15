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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Bedrohung mit Schusswaffe: Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt endet in Unfall

Lüdenscheid (ots)

An der Reckenstraße gerieten gestern Abend zwei Autofahrer aneinander. Im Rahmen einer strittigen Verkehrssituation kam es erst zu einem Wortgefecht. Kurz darauf spuckte einer der Beteiligten auf das Fahrzeug seines Kontrahenten und zeigte eine Schusswaffe vor. Anschließend fuhr er gemeinsam mit einem Beifahrer in seinem Auto davon. Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen und konnten ihn finden. Als das Fahrzeug angehalten werden sollte, gab der Fahrer Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über diverse innerstädtische Straßen davon. An der Schützenstraße kollidierte er in Höhe der Weißenburger Straße mit einem anderen Fahrzeug. Der Fahrer des beschädigten Autos blieb unverletzt. Trotz des Unfalls setzte der Flüchtige seine Fahrt fort. Wenige Minuten später fand eine Polizeistreife das Auto geparkt an der Herscheider Landstraße nahe eines Sportparks. In einer Kleingartenanlage sichteten die Polizeibeamten Fahrer und Beifahrer. Der Beifahrer konnte festgesetzt werden. Der eigentliche Tatverdächtige rannte davon. Bei der anschließenden Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der mutmaßliche Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Polizeibeamte stellten das Fluchtauto sicher und leiteten u.a. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Verkehrsunfallflucht und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Die Polizei sucht Zeugen des gesamten Vorfalls, insbesondere Personen oder Fahrzeuge, die durch das Fahrverhalten des Flüchtigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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