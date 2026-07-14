Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fake-Shops, Randale an Oberer Mühle und mehr

Iserlohn (ots)

Eine Iserlohnerin erstattete am Montag nach einer Online-Bestellung Anzeige bei der Polizei. Bei der Bezahlung gab es offenbar Probleme. Die Bank meldete, dass sie die Überweisung nicht ausführen könne. Darauf überprüfte die Kundin den Shop erneut und stellte fest, dass es sich um Duplikat des eigentlichen Onlineshops handelte. So berichtete sie es der Polizei. Die warnt vor Fake-Shops: Auch dank KI-Unterstützung bauen Betrüger tatsächlich existierende Seiten nach, melden eine Vertipper-Adresse oder eine ähnlich klingende Domain an oder eröffnen voll funktionsfähige, "eigene" Shops. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist der Warenfluss: Kunden zahlen, bekommen aber keine Gegenleistung. Deshalb sollte man bei unbekannten Shops grundsätzlich sehr vorsichtig sein. Die Polizei rät, nach Erfahrungen anderer Kunden zu suchen. Prüfen Sie das Impressum: Wenn sich an der angegebenen Adresse des Designermodenladens tatsächlich eine Bäckerei befindet, ist Vorsicht angesagt. Wenn ein Shop zunächst angeblich alle denkbaren Bezahlmöglichkeiten anbietet, aber am Ende nur Vorauszahlung bleibt, ist Vorsicht angesagt. Auch extrem ungewöhnlich niedrige Preise, die sonst nirgends zu finden sind, sollten misstrauisch machen. Die Fake-Shops schießen wie Pilze aus dem Boden und schließen oft bereits nach wenigen Tagen wieder. Dennoch gibt es Listen solcher Shops im Internet, die aber nicht immer tagesaktuell sein können. Ein Fahrradfahrer entdeckte am Montag gegen 7.30 Uhr ein Feuer im Wald an der Grürmannsheider Straße. Es handelte sich um eine Freifläche an einem Schotterweg. Die Feuerwehr Iserlohn löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Unbekannte haben am Montag kurz nach 17 Uhr im Ostflügel des Bethanienkrankenhauses einen Brandmelder eingeschlagen. Die Feuerwehr rückte aus, stellten jedoch kein Feuer fest. Die Polizei ermittelt wegen eines Missbrauchs von Notrufeinrichtungen.

Ein 40-jähriger, mutmaßlicher Ladendieb hat am Montagmittag in einem Geschäft an der Oberen Mühle randaliert. Kurz nach 13 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den Unbekannten, wie er eine Flasche Rum entwendete. Als ihn der Zeuge ansprach, wurde der Mann aggressiv und wollte wegrennen. Der Mitarbeiter rannte hinterher und nahm ihn in den Schwitzkasten. Darauf soll der verhinderte Ladendieb ein Messer gezogen haben, das ihm ein anderer Zeuge abnehmen konnte. Die drei Männer stürzten auf eine Palette. Die hinzukommende Polizei fixierte ihn. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Ein Arzt nahm ihm Blutproben ab. Er bekam eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls sowie von dem Händler ein Hausverbot. In den vergangenen Tagen gab es eine Reihe von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. An der Hans-Böckler-Straße, an der Schlesischen Straße und an der Danziger Straße wurden Heckscheiben von Pkw eingeschlagen. An der Hall-Straße rammte ein unbekannter einen Stock-Regenschirm in das Dach eines VW Beetle Cabrio. An der Seilerseestraße wurde am Montag zwischen 7 und 16.20 Uhr der Reifen eines VW Polo zerstochen. An der Straße Am Erbenberg waren es in der Nacht von Sonntag auf Montag alle vier Reifen eines weißen Hyundai ix55. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montag, 14.40 Uhr, feuerten Unbekannte vermutlich mit einer Steinschleuder eine Metallkugel auf einen an der Pestalozzi-Straße geparkten BMW 320I. Es entstand eine Schramme im Lack und eine Scheibe zersplitterte. An der Bushaltestelle Waldemeistraße an der Westfalenstraße wurde am Sonntag die Scheibe eines Buswartehäuschens zerschlagen. Kurz vorher war der Polizei bereits dasselbe Vergehen von der Haltestelle Zollernstraße an der Friedrichstraße gemeldet worden. Weitere ähnliche Taten gab es in Hemer.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Geschäft an der Friedrich-Kirchhoff-Straße eingebrochen. Sie brachen an der Süd-West-Seite ein Fenster auf, durchwühlten die Fächer der Mitarbeiter und Regale. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. (cris)

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