Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach E-Bike-Dieb

Vandalismus an Schule

Hemer (ots)

Montag, zwischen 15.05 und 15.20 Uhr wurde an der Hauptstraße in Hemer ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte sein Cube-Bike unverschlossen hinter Mülltonnen abgestellt. Die Polizei überprüfte Überwachungskameras und entdeckte den Dieb auf einer Aufnahme: Er wird auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt und hat schwarze Haare. Er trug ein türkises Tanktop, eine schwarze Hose, weiße Sneaker und einen schwarzen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Wartehäuschen an Bushaltestellen zerstört. Am Montagmorgen nahm die Polizei an der Haltestelle Westig Drehscheibe eine Anzeige auf, weil das Sicherheitsglas zertrümmert wurde. Die Polizeibeamten stellten danach fest, dass auch die Scheiben an den Haltestellen Niederhemer und Grafschaftsweg beschädigt wurden. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Eine weitere Sachbeschädigung gab es an der Grundschule am Brockhauser Weg in Deilinghofen. Unbekannte kletterten offenbar über eine Feuertreppe auf das Dach der Grundschule und zerstörten bzw. beschädigten einen Blitzableiter und ein Oberlicht und verbogen Kabel. Der abgerissene Blitzableiter lag auf dem Pausenhof. Der Schaden wurde grob auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

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