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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebstahl
Haustürbetrug

Lüdenscheid (ots)

Über das Wochenende wurden Kupferkabel an der Rahmedetalbrücke entwendet. Arbeiter stellten zu Wochenbeginn fest, dass eine Sicherung rausgesprungen war. Bei näherer Betrachtung fiel auf, dass die Stromkabel gekappt waren. Wer hat am Wochenende etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990.

Letzte Woche wurde eine 87-Jährige betrogen. Wie gestern bekannt wurde, war sie falschen städtischen Mitarbeitern auf den Leim gegangen. Die Betrüger klingelten bei der Seniorin an der Haustür und gelangten unter einem Vorwand in ihre Wohnung. Während die Anwohnerin sich mit "der Frau von der Stadt" unterhielt, suchte die andere Person nach Wertgegenständen. Als die beiden Personen wieder verschwanden, war auch der Goldschmuck nicht mehr da. Die Polizei ermittelt nun und warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsform. Immer wieder werden gezielt ältere Menschen an Telefon oder Haustür kontaktiert. Unter Vorwänden will man so an das Ersparte kommen. Bei verdächtigen Nachfragen an Tür und Telefon im Zweifel lieber durchatmen, sacken lassen und die Polizei rufen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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