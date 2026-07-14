POL-MK: Einbruch in Wohnung

Altena (ots) - Am Sonntag gegen 22.40 Uhr haben sich am Busbahnhof Markaner zwei alkoholisierte Männer (29 und 31) geprügelt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung. Der 29-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unbekannte haben vermutlich am Sonntag in einer Tiefgarage Am Stapel einen Feuerlöscher entleert. Der Sprühnebel verteilte sich auch auf den geparkten ...

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