Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnung
Menden (ots)
Unbekannte brachen in ein Mehrfamilienhaus am Bieberkamp ein. Sie verschafften sich zwischen gestern Mittag und vergangenem Mittwoch Zutritt in eine der Wohnungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges in der Umgebung gesehen haben. (lubo)
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