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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Menden (ots)

Unbekannte brachen in ein Mehrfamilienhaus am Bieberkamp ein. Sie verschafften sich zwischen gestern Mittag und vergangenem Mittwoch Zutritt in eine der Wohnungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges in der Umgebung gesehen haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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