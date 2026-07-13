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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bilanz der Motorradkontrollen vom Sonntag

Märkischer Kreis (ots)

Schwerpunkteinsatz des Netzwerks Krad: Polizei kontrolliert Motorradverkehr im Märkischen Kreis

Im Rahmen des Netzwerks Krad führte die Polizei des Märkischen Kreises am Sonntag (12.07.) in der Zeit von 11 bis 19 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. Zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte kontrollierten insbesondere auf den bei Motorradfahrern beliebten Strecken im Kreisgebiet - u.a. am Kohlberg zwischen Altena und Neuenrade, an der Nordhelle zwischen Meinerzhagen und Herscheid, an der K2 / K3 in Kierspe, im Bereich der L 539 (Meinerzhagen Ihne) und L 709 (Listertal). Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad herrschte reger Ausflugsverkehr. Entsprechend hoch war auch der Anteil an Motorradfahrern auf den Straßen des Märkischen Kreises. Ziel des Netzwerks Krad ist es, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern nachhaltig zu reduzieren. Neben einer konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen setzt das Netzwerk auf Prävention, Aufklärung und die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für die besonderen Risiken des Motorradverkehrs. Im Mittelpunkt des Einsatzes standen neben Geschwindigkeitskontrollen insbesondere die technische Überprüfung der Motorräder. Kontrolliert wurden unter anderem unzulässige Veränderungen an Fahrzeugen, insbesondere an Abgasanlagen, sowie der allgemeine technische Zustand der Kräder. Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer sowie das Vorhandensein der erforderlichen Fahrerlaubnisse. Die Bilanz des Einsatztages: > Insgesamt wurden 339 Verkehrsteilnehmer verwarnt. > Darunter befanden sich 103 Motorradfahrer. > Gegen Kradfahrer wurden 69 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

   - unrühmlicher Tagessieger war ein KTM - Fahrer mit 45 km/h 
     Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb 
     geschlossener Ortschaften
   - das führt zu EUR 320,- Bußgeld ; 2 Punkten in Flensburg und 
     einem Monat Fahrverbot

> Hinzu kamen 21 technische Verstöße sowie 11 weitere Verkehrsverstöße. > In zwei Fällen wurden Strafanzeigen wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gefertigt. Besonders gravierende technische Mängel führten zu weiteren Maßnahmen: Ein Motorrad wurde aufgrund unzulässiger Umbauten sichergestellt. Bei zwei weiteren Motorrädern stellten die Einsatzkräfte die verbauten, unzulässigen Abgasanlagen sicher. Die Polizei wird auch künftig gemeinsam mit den Partnern des Netzwerks Krad (u.a. KPB Olpe, KPB Siegen-Wittgenstein, KPB Soest, KPB Ennepe-Ruhr-Kreis, KPB Oberbergischer Kreis, KPB HSK) gezielte Schwerpunktkontrollen durchführen. Neben der konsequenten Verfolgung von Verkehrsverstößen steht dabei vor allem ein Ziel im Mittelpunkt: schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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