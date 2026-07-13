POL-MK: Zigarettenautomat aufgehebelt

Iserlohn (ots) - Mit einem gestohlenen Personalausweis hat sich ein Paar am späten Donnerstagabend in einem Hotel in der Iserlohner Innenstadt einquartiert. Nachdem die Bezahlung per Bankkarte scheiterte, entfernten sich die beiden am späten Samstagabend, ohne die Rechnung zu zahlen. Die Polizei sichtete Videoaufnahmen. Kurz darauf mieteten die beiden sich im ...

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