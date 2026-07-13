Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zigarettenautomat aufgehebelt
Schalksmühle (ots)
Unbekannte haben am Mollsiepen einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Am Freitag gegen 10 Uhr bemerkte ein Zeuge den beschädigten Automaten, der am Nachmittag zuvor noch unbehelligt gewesen sei. Offenbar wurde das Gerät komplett geleert. (cris)
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