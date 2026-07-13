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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat aufgehebelt

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben am Mollsiepen einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Am Freitag gegen 10 Uhr bemerkte ein Zeuge den beschädigten Automaten, der am Nachmittag zuvor noch unbehelligt gewesen sei. Offenbar wurde das Gerät komplett geleert. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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