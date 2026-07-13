Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Einbrüchen am Wochenende

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind in eine IT-Firma an der Ohler Straße eingebrochen. Von Donnerstag auf Freitag öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten im Inneren. Eine Angestellte bemerkte Freitagfrüh den Einbruch und kontaktierte die Polizei. Diese hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 0239191990. Ebenso wurden Zeugen am Freitag auf einen Einbruch Am Königssiepen aufmerksam. Hier wurden offenbar die Räumlichkeiten eines Vereinsheims aufgehebelt. Es wurde Bargeld entwendet. Auch hier erbittet die Polizei Hinweise. (lubo)

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