Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Trickdiebe

Werdohl (ots)

Von Donnerstag auf Freitag wollten Unbekannte in eine Apotheke an der Bahnhofstraße einbrechen. Sie hebelten an der Tür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun ermittelt die Kripo.

Nachdem eine 88-Jährige am Samstagmittag an der Lennepromenade dreist bestohlen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr war die Seniorin in Höhe des Goetheparkplatzes unterwegs. Eine junge Dame verwickelte sie in ein Gespräch und fragte sie nach dem Weg. Die Seniorin wurde danach zum Dank in den Arm genommen. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass die Goldkette nicht mehr am Hals hing. Wer hat die vermeintliche Diebin gesehen? Es handelt sich nach Zeugenangaben um eine schlanke Frau Anfang 20, die etwa 170-175cm groß ist. Sie trug dunkelbraune Haare bis zur Schulter, eine rosa Hose und ein weißes Top. Sie habe zudem Englisch und Deutsch mit fremdem Akzent gesprochen. Hinweise an die 0239293990. (lubo)

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