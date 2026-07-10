Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Messstellen am Vormittag

Werdohl/ Plettenberg/ Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am heutigen Freitagmorgen (10.07.2026) im Kreisgebiet an drei Standorten Radarkontrollen durchgeführt. Insgesamt passierten 531 Fahrzeuge die Messstellen. Die Beamten leiteten zahlreiche Verfahren ein.

In Werdohl-Ütterlingsen kontrollierte die Polizei zwischen 7:15 und 8:35 Uhr auf der Ütterlingser Straße insgesamt 152 Fahrzeuge. Zehn Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon. Gegen vier Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein Klein-Lkw (2,8 t) mit MK-Kennzeichen. Er wurde innerhalb der geschlossenen Ortschaft in einer 30er-Zone mit 53 km/h gemessen.

Bei der zweiten Messung in Plettenberg-Lettmecke auf der Attendorner Straße wurden von 9:05 bis 10:30 Uhr 169 Fahrzeuge überprüft. Hier blieb es bei sieben Verwarngeldern. Den höchsten Wert erzielte ein Pkw mit MK-Zulassung, der mit 66 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Zuletzt bauten die Beamten die Radaranlage in Lüdenscheid am Honseler Bruch auf. Zwischen 11:05 und 12:45 Uhr durchfuhren 210 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz zeigt hier 27 Verwarngelder. Die Höchstgeschwindigkeit stellte ein Klein-Lkw (3,5 t) aus dem Märkischen Kreis auf, der mit 46 km/h in einer Tempo-30-Zone registriert wurde.

Fahrverbote mussten an diesem Tag an keiner der drei Messstellen verhängt werden. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Kreisgebiet an.

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