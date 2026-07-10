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POL-MK: Tank bei Verkehrsunfall abgerissen: 200 Liter Diesel landen im Kanal

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Herscheid (ots)

Nach einem Unfall im Bereich Finkenweg ist auch in den kommenden Tagen mit Geruchsbelästigungen durch Diesel zu rechnen. Eine Gefahr besteht jedoch nicht.

Gegen 8.45 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall an der Räriner Straße, Ecke Finkenweg. Der 22-jährige Fahrer des LKW aus Gummersbach wollte vom Finkenweg nach links auf die Räriner Straße abbiegen. Hierbei übersah er den 65-jährigen Herscheider in seinem BMW. Beim Zusammenstoß riss der Diesel-Tank des LKW ab. 200 Liter Diesel liefen aus und nahezu vollständig in die Kanalisation. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr, Untere Wasserbehörde und der Stadtentwässerungsbetrieb waren vor Ort und trafen erste Maßnahmen. Hierzu gehört auch das Spülen der Kanalisation, um vom ausgelaufenen Diesel ausgehende Gefahren zu beseitigen.

Die Behörden weisen darauf hin, dass es in den kommenden Tagen im dortigen Bereich zu Geruchsbelästigungen durch Diesel kommen kann. Eine Gefahr besteht jedoch nicht. (dill)

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