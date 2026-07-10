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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht auf Schützenplatz: Polizei sucht Zeugen

Balve (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz der Schützenhalle in Eisborn (Horster Straße 2a) einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 19.15 Uhr und 21.20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Audi A4 Avant. Ohne sich zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Er richtete rund 4.000 Euro Sachschaden an.

Die Polizei in Menden bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02373/9099-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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