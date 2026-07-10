Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei übt in leerstehenden Immobilien der Stadt

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Lüdenscheid (ots)

Die Zentrale Gebäudewirtschaft der Stadt Lüdenscheid stellt der Polizei leerstehende Immobilien, insbesondere ehemalige Schulgebäude, für Übungen zur Verfügung. Anwohner aktuell nicht genutzter städtischer Immobilien können beruhigt sein, auch wenn nebenan die Polizei vorfährt. Mit Geräuschbelästigungen ist nicht zu rechnen. Geplant sind verschiedene Trainings. Beispielsweise bekommen die Absolventen der Fachoberschule Polizei unter realistischen Bedingungen gezeigt, wie Ermittler nach einem Einbruch Spuren sichern. Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Nachbarn weiterhin die Leitstelle anrufen. Die ist informiert, ob gerade trainiert wird (cris)

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