Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer bepöbelt Anwohner und Einsatzkräfte

Plettenberg (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat sich in der vergangenen Nacht zunächst den Ärger von Anwohnern zugezogen und dann mit der Polizei angelegt. Zeugen ärgerten sich gegen Mitternacht über ein Fahrzeug, dass mit aus ihrer Sicht deutlich überhöhter über die Bludenzer Straße gefahren war, dann angehalten hatte. Der nach ihrer Einschätzung alkoholisierte Fahrer habe sie angepöbelt, berichteten sie kurz darauf der Polizei. Polizeibeamte entdeckten das Fahrzeug und in dessen Nähe die vier Insassen samt Fahrer. Der erheblich alkoholisierte 31-jährige Fahrer weigerte sich, sich auszuweisen, schrie die Beamten an und wollte schließlich mit einer Bierflasche in der Hand weggehen. Die Polizeibeamten stoppten ihn. Gegen seine Fixierung leistete er erheblichen Widerstand und beschimpfte sie unter anderem als "Missgeburt", "Bastard", "armseliges Würstchen" und zahlreichen weiteren Begriffen. Seine Mitfahrer solidarisierten sich. Die Streife forderte Verstärkung an. Der 31-jährige Plettenberger wurde in Gewahrsam genommen und erhielt Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte und wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Arzt nahm ihm Blutproben ab. Seine Mitfahrer bekamen Platzverweise, eine Frau eine Anzeige wegen Beleidigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell