PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer bepöbelt Anwohner und Einsatzkräfte

Plettenberg (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat sich in der vergangenen Nacht zunächst den Ärger von Anwohnern zugezogen und dann mit der Polizei angelegt. Zeugen ärgerten sich gegen Mitternacht über ein Fahrzeug, dass mit aus ihrer Sicht deutlich überhöhter über die Bludenzer Straße gefahren war, dann angehalten hatte. Der nach ihrer Einschätzung alkoholisierte Fahrer habe sie angepöbelt, berichteten sie kurz darauf der Polizei. Polizeibeamte entdeckten das Fahrzeug und in dessen Nähe die vier Insassen samt Fahrer. Der erheblich alkoholisierte 31-jährige Fahrer weigerte sich, sich auszuweisen, schrie die Beamten an und wollte schließlich mit einer Bierflasche in der Hand weggehen. Die Polizeibeamten stoppten ihn. Gegen seine Fixierung leistete er erheblichen Widerstand und beschimpfte sie unter anderem als "Missgeburt", "Bastard", "armseliges Würstchen" und zahlreichen weiteren Begriffen. Seine Mitfahrer solidarisierten sich. Die Streife forderte Verstärkung an. Der 31-jährige Plettenberger wurde in Gewahrsam genommen und erhielt Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte und wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Arzt nahm ihm Blutproben ab. Seine Mitfahrer bekamen Platzverweise, eine Frau eine Anzeige wegen Beleidigung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 08:22

    POL-MK: Zwei Brände am Donnerstag

    Iserlohn (ots) - Am Donnerstag kam es in Kalthof zu zwei kleineren Bränden. Kurz nach 17 Uhr bemerkten Zeugen auf einer Wiese, zwischen Heuballen, brennendes Papier. Sie löschten das Feuer, das bereits die Plastikhülle eines Heuballens angesengt hatte. Kurz nach 22 Uhr brannten an der Schmiedestraße ein Baum und ein etwa zwei Quadratmeter großer Bereich einer Wiesenfläche. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr. ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 06:53

    POL-MK: Mit 78 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft

    Balve (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 12.30 und 17.45 Uhr an der B 229 im Ortsteil Benkamp die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Insgesamt wurden 1469 Fahrzeuge erfasst, davon waren 139 zu schnell. Neun Fahrerinnen oder Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Tagesschnellster war ein Fahrer, der mit 78 statt der erlaubten 50 km/h durch Benkamp raste. (cris) ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:00

    POL-MK: Einbruchversuch - Pkw zerkratzt

    Altena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, in ein Wohnhaus an der Siepenschlade einzubrechen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und dokumentierte Schäden an der Haustür. An der Lenneuferstraße wurde ein Fahrzeug zerkratzt. Ein Fahrzeughalter konnte angeben, dass die Schäden am Sonntagnachmittag noch nicht vorhanden waren. Am Mittwoch bemerkte er den Kratzer, der sich einmal über die gesamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren