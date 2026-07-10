POL-MK: Zwei Brände am Donnerstag

Altena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, in ein Wohnhaus an der Siepenschlade einzubrechen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und dokumentierte Schäden an der Haustür. An der Lenneuferstraße wurde ein Fahrzeug zerkratzt. Ein Fahrzeughalter konnte angeben, dass die Schäden am Sonntagnachmittag noch nicht vorhanden waren. Am Mittwoch bemerkte er den Kratzer, der sich einmal über die gesamte ...

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