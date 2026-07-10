Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zwei Brände am Donnerstag
Iserlohn (ots)
Am Donnerstag kam es in Kalthof zu zwei kleineren Bränden. Kurz nach 17 Uhr bemerkten Zeugen auf einer Wiese, zwischen Heuballen, brennendes Papier. Sie löschten das Feuer, das bereits die Plastikhülle eines Heuballens angesengt hatte. Kurz nach 22 Uhr brannten an der Schmiedestraße ein Baum und ein etwa zwei Quadratmeter großer Bereich einer Wiesenfläche. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr. (cris)
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