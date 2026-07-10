Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 78 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft
Balve (ots)
Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 12.30 und 17.45 Uhr an der B 229 im Ortsteil Benkamp die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Insgesamt wurden 1469 Fahrzeuge erfasst, davon waren 139 zu schnell. Neun Fahrerinnen oder Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Tagesschnellster war ein Fahrer, der mit 78 statt der erlaubten 50 km/h durch Benkamp raste. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell