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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 78 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft

Balve (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 12.30 und 17.45 Uhr an der B 229 im Ortsteil Benkamp die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Insgesamt wurden 1469 Fahrzeuge erfasst, davon waren 139 zu schnell. Neun Fahrerinnen oder Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Tagesschnellster war ein Fahrer, der mit 78 statt der erlaubten 50 km/h durch Benkamp raste. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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