Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schockanruf erfolgreich
Herscheid (ots)
Ein 85-Jähriger überreichte am Dienstag eine fünfstellige Bargeldsumme an Betrüger. Ursprung war ein Schockanruf am Dienstagabend. Der angebliche Rechtsanwalt am Telefon berichtete von einem schweren Unfall, den die Betreuerin des Seniors verursacht hätte. Nun stünde eine teure Behandlung für das Unfallopfer an, es werde Geld benötigt. Der Senior suchte das Bargeld zusammen und übergab es an den Abholer, der an seiner Haustür erschien. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor den Betrügern. (lubo)
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