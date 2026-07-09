Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schläge nach Verkehrsstreit
Werdohl (ots)
In Pungelscheid sollen sich gestern um kurz vor 14 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer geschlagen haben. Sie riefen die Polizei, nachdem es an der Stadionstraße zum Konflikt kam. Offenbar haben sich der 39 Jahre und der 22 Jahre alte Werdohler an einer Fahrbahnverengung mit den Autos gegenübergestanden. Der eine sei zu schnell gewesen, der andere hätte Platz machen sollen, so die Vorwürfe. Der verbale Streit soll zu gegenseitigen Schlägen vor den Kopf geführt haben, gegen beide Seiten wird wegen Körperverletzung ermittelt. (lubo)
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