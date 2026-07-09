Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Verkehrsunfallfluchten: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Menden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Zwischen Samstag, 27.06. und Samstag, 04.07. beschädigte der Fahrer eines Fahrzeugs in der Hans-Holbein-Straße 12 einen Doppelstabmattenzaun, der als Grundstücksbegrenzung dient. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Zurück blieb ein verbogenes Zaunelement mit Lacksplittern und mehrere hundert Euro Schaden.

Ein weiterer Vorfall ereignete an der Wehrschau auf Höhe der Hausnummer 35. Hier wurde zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 09.40 Uhr, ein blauer Opel Corsa-B beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Stellplatz direkt am Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Wagen vermutlich im Vorbeifahren. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Menden nimmt sachdienliche Hinweise unter 02373 / 9099-0 entgegen. (dill)

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