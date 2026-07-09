Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen an acht Stellen

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis hat am Mittwoch, 08.07.2026, Radarkontrollen im Kreisgebiet durchgeführt. Insgesamt passierten 1.802 Fahrzeuge die acht Messstellen. Die Beamten verhängten 161 Verwarngelder und fertigten 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

In Neuenrade-Küntrop wurden auf der Küntroper Straße am Morgen 464 Fahrzeuge gemessen. Es gab sieben Verwarngelder und eine Anzeige. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen fiel hier mit 72 km/h bei erlaubten 50 km/h auf. Am Drostenfeld in Neuenrade folgten kurz darauf 91 Messungen und drei Verwarngelder. Der Spitzenreiter (Pkw, MK) erreichte 66 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

In Hemer überprüften die Beamten auf der Urbecker Straße 117 Fahrzeuge in einer 30er-Zone. Elf Fahrer waren zu schnell, der Höchstwert lag bei 46 km/h (Pkw, MK).

Besonders viele Verstöße registrierte die Polizei in Menden. In der Straße "Ob dem Lahrtal" wurden 222 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 63 Verwarngelder und sieben Anzeigen in einer Tempo-30-Zone. Ein Pkw aus dem Märkischen Kreis wurde mit 56 km/h gemessen. Auf der Bachstraße folgten am Nachmittag 240 Messungen, die zu 29 Verwarngeldern und vier Anzeigen führten. Hier betrug der höchste Wert 51 km/h bei erlaubten 30 km/h (Pkw, MK).

Die höchste absolute Geschwindigkeitsüberschreitung des Tages wurde in Schalksmühle erfasst. Auf der Hälverstraße passierten 470 Fahrzeuge die Messstelle. Die Beamten stellten 20 Verwarngelder aus und schrieben drei Anzeigen. Ein Lkw bis 3,5 Tonnen mit Wuppertaler Kennzeichen (W) raste mit 74 km/h durch die geschlossene Ortschaft (erlaubt 50 km/h).

Zuletzt folgten Kontrollen in Lüdenscheid. Im Olpendahl wurden bei 62 Fahrzeugen vier Verwarngelder fällig, die Spitze lag bei 46 km/h im 30er-Bereich (Pkw, MK). An der Messstelle "Zum Weißen Pferd" kontrollierte die Polizei 136 Fahrzeuge. Das Ergebnis waren 24 Verwarngelder und zwei Anzeigen. Der unrühmliche Höchstwert lag auch hier bei 51 km/h statt der erlaubten 30 km/h (Pkw, MK).

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus ungemindert fortzusetzen.

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