Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Brand und Diebstahl

Werdohl (ots)

Nach dem Schützenfest fehlt ein Stromverteilerkasten. Er war an der Goethestraße aufgestellt gewesen und sollte nun wieder abgeholt werden, dabei stellte die Firma den Diebstahl fest. Wer hat etwas gesehen? Hinweise an die 0239293990.

An der Hasenhelle hat es gestern Abend gebrannt. Gegen 21.40 Uhr riefen Zeugen den Notruf. Offenbar gerieten Kartons und weitere Gegenstände an einem Wohnhaus in Brand. Die Feuerwehr erschien zügig und löschte die Flammen. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zur Brandentstehung. (lubo)

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