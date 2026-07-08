POL-MK: Ermittlungen nach Brand

Iserlohn (ots) - Ein Anwohner des Echelnteichweges meldete gestern den Diebstahl seines E-Bikes aus der Garage. In den letzten Tagen müsse jemand sich an dieser zu schaffen gemacht haben. Nun fehlt ein grau-grünes E-Bike der Marke Bulls. Hinweise an die 0237191990. Falsche Bankmitarbeiter haben mehrere tausend Euro vom Konto eines 61-Jährigen abgebucht. Er hatte zuvor mehrere Anrufe seiner angeblichen Bank erhalten. Auf Grund verdächtiger Kontobewegungen habe man ihn ...

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