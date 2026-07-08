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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Brand

Plettenberg (ots)

Am Beiese brannte es auf einer Terrasse. Gestern um 22 Uhr riefen Anwohner den Notruf. Offenbar gerieten Gartenmöbel und weitere Gegenstände auf einer Terrasse in Brand, nachdem dort geraucht wurde. Ob dies auch ursächlich für den Brand war, wird ermittelt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und warnt vor dem Umgang mit Feuer. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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