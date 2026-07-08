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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Betrüger

Iserlohn (ots)

Ein Anwohner des Echelnteichweges meldete gestern den Diebstahl seines E-Bikes aus der Garage. In den letzten Tagen müsse jemand sich an dieser zu schaffen gemacht haben. Nun fehlt ein grau-grünes E-Bike der Marke Bulls. Hinweise an die 0237191990.

Falsche Bankmitarbeiter haben mehrere tausend Euro vom Konto eines 61-Jährigen abgebucht. Er hatte zuvor mehrere Anrufe seiner angeblichen Bank erhalten. Auf Grund verdächtiger Kontobewegungen habe man ihn kontaktiert, angeblich solle ihm Geld abgebucht werden. Um dies zu retten, müsse er seine TAN durchgeben und man wolle sein Geld schnell zurückbuchen. Der Iserlohner unterlag dem Druck und tat wie geheißen. So verhalf er den Kriminellen zu mehreren tatsächlichen Abbuchungen, er erstattete Anzeige. Die Kripo warnt ausdrücklich vor Betrügern am Telefon, die sich oftmals als Bänker, Polizisten, Pflegedienstmitarbeiter etc. ausgeben. Seien sie äußerst vorsichtig im Umgang mit ihren Daten. Im Zweifel: 110. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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