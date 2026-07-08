POL-MK: BMW geplündert

Halver (ots) - Ein 60-Jähriger ist Betrügern zum Opfer gefallen. Mitte Juni habe er vermeintlich seriöse Werbung zu Geldvermehrung durch Bitcoins gesehen. Er habe die Nummer der angeblichen Finanzexperten gewählt, die er zuvor in der Anzeige auf seinem Bildschirm sah. Man verstand sich schnell und der Halveraner installierte wie angeleitet mehrere Apps, um die vielversprechenden Investitionen zu tätigen. Ihm wurde ...

mehr