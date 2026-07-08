Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: BMW geplündert
Hemer (ots)
Von Montag auf Dienstag wurde ein BMW "Am Bollweg" ausgeschlachtet. Unbekannte schlugen das Fenster des Autos ein und entwendeten Teile des Interieurs. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise an die 0237290990. (lubo)
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