Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessungen vom Dienstag

MK (ots)

Dienstag wurde fleißig das Tempo gemessen. Am Morgen wurde an der Sundernallee in Iserlohn gemessen. Einer von 86 war zu schnell. Er fuhr 40 bei 30. An der Spessartstraße in Menden stieg das Tempo. Bei Tempo 30 wurden 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 21 Verwarngelder fällig. Ein Pkw mit 54 km/h war am zügigsten. Vormittags folgten Messungen an der Berliner Straße in Menden. Von 87 Fahrzeugen waren 4 zu schnell. Tempo 61 war das Höchste bei erlaubten 50 km/h. Nach dem Mittag ging es bei Tempo 30 in Kesbern weiter. 50 bei 30 war der Spitzenwert. In Deilinghofen stand zudem die Europastraße am Abend im Fokus. 29 der 160 Fahrzeuge waren hier zu schnell, 62 bei 30 der Spitzenwert. In Lüdenscheid und Halver wurde ebenso gemessen. Nachdem die Mozartstraße in Lüdenscheid mit 22 Überschreitungen bei fast 200 kontrolliert wurde, waren die Kollegen i n Halver erstaunt. War in Lüdenscheid der Schnellste noch ein Pkw - Fahrer mit 48 bei 30, so erwischten sie an der B229 in Oeckinghausen einen rumänischen Pkw mit 97 bei 60. Hier wird ein Bußgeld fällig. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor zu hohem Tempo. Immer wieder ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. (lubo)

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