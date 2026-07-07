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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Haftbefehl nach Schreien vollstreckt

Meinerzhagen (ots)

Wegen lautem Geschreie aus einer Wohnung riefen Nachbarn am Montag gegen 23.15 Uhr die Polizei zur Marienheider Straße. Polizeibeamte ermahnten den Störer zur Ruhe und kündigte an, ihn alternativ in Gewahrsam zu nehmen. Der 41-jährige Verursacher zeigte bereits zu diesem Zeitpunkt wenig Verständnis. Wieder draußen vor der Tür, bekamen die Polizeibeamten mit, wie er seine Nachbarn lautstark durch das offene Fenster anbrüllte. Die Beamten klopften erneut an der Tür des 31-Jährigen. Der weigerte sich, sich auszuweisen, beleidigte die Polizisten als "Nullen" und sie seien "dumm". Als er mit erhobener Faust auf einen Beamten zuging und ankündigte, ihm nun "die Fresse" einzuschlagen, brachten ihn die Polizeibeamten zu Boden. Es folgten weitere Beleidigungen und massive Bedrohungen gegen die Beamten. Die nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand nach Lüdenscheid. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag, weshalb er nun vorläufig festgenommen wurde. Er bekam Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris) Plettenberg Am Samstag gegen 18.45 Uhr kontrollierte die Polizei an der Berliner Straße einen E-Scooter-Fahrer, der den Gehweg bergauf fuhr. An dem Fahrzeug hing kein Versicherungskennzeichen. Der 32-jährige Fahrer bekam eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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