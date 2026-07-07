Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Dieben

Menden (ots)

Im Laufe des Montagvormittags nahmen Unbekannte den Fahrradcomputer von einem am Bildungszentrum in der Fröndenberger Straße abgestellten Pedelec ab und entwendeten ihn. Die Polizei rät zur Vorsicht: Wer sein Fahrrad abstellt, der sollte es mit einem hochwertigen Schloss an einem anderen Gegenstand festmachen. Viele machen den Fehler und legen ein Schloss nur um Rahmen und ein Rad, so dass sich das Gefährt leicht wegtragen lässt. Außerdem sollte man alle leicht abnehmbaren Teile wie Fahrradcomputer/Tacho oder besondere Lampen mitnehmen. Am Montagmittag wurde eine 89-jährige Seniorin beim Einkaufen in einem Discounter an der Unteren Promenade bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie den Laden gegen 13.30 Uhr mit ihrem Rollator betreten. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung und warnt weiter vor Taschendieben. Die suchen vor allem in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschten, getragen werden. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie! Räderdiebe sind am Wochenende auf das Gelände eines Autohändlers an der Fröndenberger Straße eingebrochen. Sie demontierten die Kompletträder an insgesamt fünf Fahrzeugen. An einem Wagen fehlten nur die Radschraubenabdeckungen. An einem Wagen demontierten die Täter zusätzlich die Bremsanlage. Ein Fahrzeug bekam Dellen an einer Tür. Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr waren die Fahrzeuge noch intakt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris) Balve Am Bahnhof in Balve wurde am Montag ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es morgens an einem Fahrradständer befestigt. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, war das schwarze Cube Stereo Hybr. 120 Race 750 Pedelec verschwunden. (cris)

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