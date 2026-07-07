Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 55 Kommissaranwärterinnen und -anwärter begrüßt

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Iserlohn (ots)

"Ihr seid unsere Zukunft!", begrüßte Kriminaldirektor Stefan Winkler als stellvertretender Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Montag in Iserlohn die neuen Kommissaranwärterinnen und anwärter.

55 angehende Kommissarinnen und Kommissare absolvieren im Märkischen Kreis ihr erstes Praktikum. Am Ende ihres Grundstudiums bekommen sie auf den Polizeiwachen und Kommissariaten den ersten praktischen Teil der Ausbildung. In Iserlohn lernten sie ihre Ansprechpartner kennen.

Studieren mit der Polizei

Das dreijährige duale Bachelorstudium vermittelt Theorie, Training und Praxis. Seit Neuestem können sich Studienstarter auch direkt für einen Schwerpunkt Ermittlungen entscheiden und damit die beste Voraussetzung für die Arbeit bei der Kriminalpolizei legen. Der nächste Jahrgang nimmt sein Studium am 1. September auf. Interessenten können sich bis zum 8. Oktober bewerben. (cris)

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